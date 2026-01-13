Ворог вгатив по поштовому терміналу в передмісті Харкова: там загинули люди

Росіяни масовано атакували Харківську область. Один з ударів був завданих по поштовому терміналу в передмісті Харкова.

Відомо, що через атаку є загиблі та поранені. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківщини.

Що відомо про атаку на Харківщину 13 січня?

Ворог вдарив по терміналу "Нової Пошти" неподалік обласного центру. На місці зруйновані будівлі та сталися кілька пожеж. Рятувальники ліквідували наслідки на площі приблизно 500 квадратних метрів.

На жаль, Росія знову вбида людей. Попередньо відомо, що через обстріл Харківщини загинули четверо людей, а ще 6 – зазнали поранень. Жертвами стали двоє працівників компанії сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Урятувати вдалося 30 людей, декого живими дістали з-під завалів будівлі. Пожежники продовжили працювати на місці навіть попри загрозу повторних ворожих атак. Рятувально-аварійні роботи на терміналі завершили о 08:40.

Фото ДСНС та прокуратури Харківщини

Харківська обласна прокуратура зафіксувала чергновий злочин росіян. За їхніми даними, ворог спочатку обстріляв передмістя Харкова двома ракетами "Іскандер-М", а потім – чотирма ударними дронами "Герань-2". Крім поштового відділення російською зброєю пошкоджено також дві АЗС.

"Нова Пошта" обіцяє повернути клієнтам вартість посилок, які були знищені чере удар по Харківському інноваційному терміналу. В компанії заявили, що вантажний термінал майже повністю знищено, а поштовий – зазнав часткових пошкоджень.

Де нещодавно атакував ворог?

Росія атакувала дронами Одесу в ніч проти 13 січня. Через обстріл було пошкоджено житлові будинки, школу, дитячий садок та лікарню. Шістьому постраждалим медики надали допомогу. Врятувати з пожеж вдалося 14 людей.

Пізно ввечері ворог завдав удару по Павлограду. Місцеві жителі писали, що після атаки відбувалися різкі стрибки напруги, а в деяких районах світло зникло взагалі.