Ворог відповість, – Генштаб відреагував на брехню про влучання "в місце наради" у Кривому Рогу

Росія 4 квітня цинічно вдарила по житловому району та заявила про "влучання у місце наради військових", У Генштабі відреагували на ворожу брехню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі прокоментували російський удар по Кривому Розі

Росія 4 квітня завдала цинічного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу, влучивши поруч з дитячим майданчиком. У Генштабі ЗСУ наголосили, що використали для атаки балістичну ракету “Іскандер-М” із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Російська пропаганда вже назвала ракетний удар "високоточним". Ба більше, росіяни намагаються прикрити воєнний злочин брехнею про "влучання в місце проведення наради командирів з'єднань ЗСУ із західними інструкторами"

Заявляємо, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Так, унаслідок ракетного удару загинуло 18 осіб, 9 з яких – діти. Також постраждали 56 осіб. У Генштабі наголосили, що ракетна атака 4 квітня – це чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

Крім того, такі цинічні та підступні удари демонструють, що Росія не прагне миру, а натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України й всіх українців.

Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обов'язково відповість за скоєне,

– резюмували у Генштабі.

До слова, Володимир Зеленський також різко засудив російську атаку на Кривий Ріг. Він наголосив, що Росія цинічно вдарила посеред вулиці у центрі житлового району. Відтак, президент України зауважив, що такі дії свідчать не про прагнення до миру, а про наміри продовжувати війну.