Ворог використовує "Гради" в Енергодарі, там найбільша у Європі АЕС, – Арестович

Російські загарбники не полишають спроб захопити Енергодар. За місто точаться бої, окупанти використовують "Гради" та артилерію.

Однак проблему в тому, що там неподалік розташована найбільша у Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. Про це повідомив Олексій Арестович.

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Ми розуміємо, що це російський традиційний спосіб війни не звертати уваги на можливі супроводжуючі наслідки, намагаючись вирішити свої бойові завдання,

– сказав радник глави ОП.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики запевняє, що АЕС в Енергодарі нині під надійною охороною.

Мирне населення Енергодару стоїть стіною проти російських загарбників. Відважні українці перешкоджають в'їзду окупантів до міста.

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