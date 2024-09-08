Ворог вночі атакував Одещину дронами: там постраждав готельно-ресторанний комплекс
8 вересня 2024, 11:47Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Півдня
Вночі 8 вересня Росія запускала ударні БпЛА. Під прицілом ворога опинилася Одещина.
Так, на жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове. Там постраждала цивільна інфраструктура.
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Атака дронів на Одещину
Вночі 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря.
В Силах оборони Півдня України уточнили, що повітряна тривога тривала більше, ніж 3 години.
На жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс,
– ідеться в повідомленні.
Там також повідомили, що, на щастя, постраждалих немає.