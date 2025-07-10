Ворог вночі масовано атакував Київщину: є пошкодження у 4 районах, постраждав чоловік
- Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину.
- Росіяни застосували ударні дрони та ракети.
- Наслідки атаки фіксуються у 4 районах області.
Російські війська вночі 10 липня знову тероризували Київську область. Ворожа атака тривала майже 10 годин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу ОВА Миколу Калашника.
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Атака по Київщині
Ворог для удару проти мирних населених пунктів застосував ударні дрони та ракети.
Станом на пів на 7 годину ранку відомо про постраждалого. Вказується, що в Обухівському районі поранення зазнав чоловік 51 року. Його госпіталізували в місцеву лікарню.
Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області,
– ідеться в повідомленні.
Так, наслідки атаки противника зафіксовано в Броварському, Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.
- У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Вказується, що загорання ліквідували. Крім цього, пошкоджено 2 автівки. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.
- У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.
- У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.
Станом на ранок оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Глава ОВА зазначив, що кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися.