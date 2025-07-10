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10 липня, 06:39
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Ворог вночі масовано атакував Київщину: є пошкодження у 4 районах, постраждав чоловік

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину.
  • Росіяни застосували ударні дрони та ракети.
  • Наслідки атаки фіксуються у 4 районах області. 
     

 

Російські війська вночі 10 липня знову тероризували Київську область. Ворожа атака тривала майже 10 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу ОВА Миколу Калашника.

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Атака по Київщині

Ворог для удару проти мирних населених пунктів застосував ударні дрони та ракети. 

Станом на пів на 7 годину ранку відомо про постраждалого. Вказується, що в Обухівському районі поранення зазнав чоловік 51 року. Його госпіталізували в місцеву лікарню.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області,
 – ідеться в повідомленні. 

Так, наслідки атаки противника зафіксовано в Броварському, Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.

  • У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Вказується, що загорання ліквідували. Крім цього, пошкоджено 2 автівки. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.
  • У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.
  • У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Станом на ранок оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Глава ОВА зазначив, що кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися.