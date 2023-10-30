Ворог вранці атакував судноремонтний завод в Одесі: є постраждалі

Російські військові зранку 30 жовтня атакували Одесу кількома ракетами. Згодом стало відомо, що ціллю ворога став судноремонтний завод.

Детальніше про атаку розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, російські загарбники зранку атакували ракетами Одеський район.

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Ворог бив по судноремонтному заводу

Відомо, що внаслідок атаки спалахнула пожежа. Її рятувальники оперативно ліквідували. За словами глави ОВА, також пошкоджень зазнала адміністративна будівля й техніка підприємства.

Олег Кіпер додав, що внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Мовиться про чоловіка 1961 року народження та жінку 1966 року народження. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

В Одесі пролунали три вибухи

Звернімо увагу, що практично відразу ж з повітряною тривогою в Одесі пролунав перший вибух. Упродовж кількох хвилин були ще два вибухи.

Повітряні сили та місцева влада закликали мешканців не покидати укриттів. Адже на той момент не було достеменно відомо, чи буде ворог завдавати повторних ударів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що коли лунає повітряна тривога, то необхідно обов'язково реагувати. Коли ж сповіщають про загрозу балістики, то необхідно йти до укриття. Власне, зранку Повітряні сили попереджали саме про балістику.

Якщо балістична ракета запущена з Криму – це доволі короткий час підльоту. Балістика – це швидко. Таке і відбулось. Чекаємо повідомлення від місцевої влади,

– зазначив він.

Зауважимо, що у мережі викладали відео. На них можна побачити сліди пусків "Оніксів" з боку Сімферополя. Саме ними окупанти могли бити по Одесі.

Додамо, що у ніч проти 30 жовтня російські військові атакували Дніпропетровщину ракетами. Як зазначив глава ОВА Сергій Лисак, оборонці ПвК "Схід" у небі над областю збили дві ворожі ракети. У Повітряних силах потім зазначили, що йдеться про Х-59.

Водночас відомо, що уламки ракет упали у Дніпровському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, приватний будинок і легкове авто. На щастя, немає постраждалих і жертв.