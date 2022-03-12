Ворог все ще планує просуватися вглиб країни, нам треба набратися сил і терпіння, – Маляр
Війна російських окупантів проти України не закінчиться за один день. Відтак українцям треба набратися терпіння та продовжувати воювати, наближаючи нашу перемогу.
Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в під час прямого ефіру на телеканалі "Рада".
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"Ворог, попри те, шо інтенсивність зараз нібито менша, все-таки не полишає наступального задуму. Ми повинні це усвідомлювати, що вони все-таки планують просуватися вглиб території. Ми зупиняємо настільки це можливо. Але ці операції в них плануються. Тому нам потрібно зрозуміти, що це не за один день перемога буде. Нам потрібно набратися сил, терпіння, і продовжувати воювати", – відзначила Ганна Маляр.
Вона зазначила, що ситуація на фронті зараз змінюється доволі динамічно. Але окупанти ніде не мають переваги. Є місця, де відбуваються складніші бої.
"По загальній ситуації в країні можна зараз сказати, що ворог не контролює якісь території, а тільки тимчасово займає. І я сподіваюся, що ми не дамо навіть маленькі частини контролювати. І треба зрозуміти, що втримати жодну українську територію ворог не зможе. Бо на сьогодні проросійських людей в нас просто не залишилося", – відзначила Ганна Маляр.
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