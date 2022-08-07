Ворог вночі гатив по Нікопольському і Криворізькому районах: є поранені, Марганець без світла

Цієї ночі вибухи знову лунали на Дніпропетровщині. росіяни поцілили у два райони області.

Ворог вночі гатив по Дніпропетровщині

Ніч проти 7 серпня була з однією тривогою і чотирма обстрілами. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, гаряче знову було у двох районах — Нікопольському та Криворізькому.

Нікопольський район

На цей район Дніпропетровщини російська армія направила близько 60 реактивних снарядів з "Градів". Вони вдарили по Марганцю і по території Червоногригорівської громади.

Внаслідок обстрілу у Марганці травмовано 64-річного чоловіка – в нього різані рани голови, наразі постраждалий в лікарні.

Також пошкоджено понад півсотні житлових будинків і господарчих споруд, декілька автівок та автобусну зупинку. Дві господарчі споруди знищено. Крім того, є пошкодження газопроводу та електромереж, без світла – майже тисяча абонентів. Зазначається, що на місці працюють електрики.

У Червоногригорівській громаді, за попередньою інформацією, без жертв та руйнувань.

Наслідки нічної атаки по Дніпропетровщині / Фото Валентин Резніченко, Микола Лукашук

Криворізький район

По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили прикордонні території Зеленодольської і Апостолівської ТГ.

На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань.

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