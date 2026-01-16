Атака триває вже тиждень: Росія вкотре вдарила по критичних об'єктах Житомирщини

У ніч проти 16 січня окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру Житомирщини. Під ударом опинився Коростень.

"Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області. Жертв та постраждалих немає. Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усування наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні голови ОВА.