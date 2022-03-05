Ворог залучив літаки оперативно-тактичної авіації з Білорусі та Криму, – Генштаб ЗСУ
Джерело:фейсбук Генеральний штаб ЗСУ
Триває 10 день повномасштабної війни Росії проти України. Намагаючись знищити нашу державу, ворог в істериці застосовує чи не усі свої і навіть чужі ресурси.
Так, для авіаударів по території незламної України, Росія залучила літаки оперативно-тактичної авіації з аеродромів Росії, Білорусі і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.
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За інформацією Генштабу, залучались літаки оперативно-тактичної авіації з таких аеродромів:
- Росія – Сеща;
- Білорусь – Ліда, Лунінець, Барановичі;
- тимчасово окупований Крим – Бельбек.
Зазначається, що літаки були залучені з метою авіаційних ударів по об'єктах на території України, а також для виявлення і знищення систем протиповітряної оборони Збройних Сил України.
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