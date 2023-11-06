Новий спосіб відібрати квартири: як окупанти заохочують росіян переїжджати на ТОТ
Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Відтак ворог вигадує нові способи, як віджати майно, заселитися у квартиру та щось вкрасти в громадян України.
З настанням холодів окупанти почали проводити перереєстрацію населення, де людина повинна заповнити певні документи, щоб розпочався опалювальний сезон. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.
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Як противник заохочує росіян переїжджати на ТОТ
Як пояснила журналістка, перереєстрація допомагає росіянам побачити оновлені дані: хто поїхав, які квартири пусті та чиє майно можна розграбувати.
Помешкання, які окупанти відбирають у місцевих, використовують для розселення завезених окупаційних військ та російського населення, зокрема вчителів та лікарів.
Аліса Сисоєва про ситуацію на ТОТ України: дивитися відео
Наші люди, коли виїжджали, не хотіли з ними колаборувати. До того ж, їм потрібна була картинка для російського телебачення. Аби показати російських людей під виглядом місцевих мешканців, які б розповідали, як вони сильно чекали на росіян, своїх "асвабадітєлєй",
– пояснила Аліса Сисоєва.
Відтак для російського населення стало щасливим "лотерейним білетом" переїхати в окуповані українські міста, як-от Бердянськ чи Мелітополь, де неподалік море та красива інфраструктура. Оскільки завозять росіян з "глибинок" країни-агресорки Росії, де немає асфальту та належних умов для комфортного життя.
Окупанти коять жахливе на ТОТ: що відомо
- Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що росіяни відбирають паспорти та беруть відбитки пальців в громадян України, якщо вони хочуть заїхати на тимчасово окуповану територію. Українці змушені їздити до своїх рідних, щоб передавати ліки. Оскільки всі медичні заходи росіян закінчуються тим, що вони колють людям свою вакцину "Спутнік".
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов пояснив, що ворог намагається залучати усі наявні засоби для війни. Окупанти навіть відібрали у проросійського депутата Алєксандра Пономарьова нафтохімічні підприємства "Азмол" та "Агрінол", а також товариство "Бердянські жниварки".
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти могли розстріляти полонених бійців Національної гвардії України. Адже, за його словами, росіяни перебувають в надагресивному стані через тиск Збройних Сил України.