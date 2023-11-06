Новий спосіб відібрати квартири: як окупанти заохочують росіян переїжджати на ТОТ

Росіяни продовжують тероризувати місцеве населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Відтак ворог вигадує нові способи, як віджати майно, заселитися у квартиру та щось вкрасти в громадян України.

З настанням холодів окупанти почали проводити перереєстрацію населення, де людина повинна заповнити певні документи, щоб розпочався опалювальний сезон. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

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Як пояснила журналістка, перереєстрація допомагає росіянам побачити оновлені дані: хто поїхав, які квартири пусті та чиє майно можна розграбувати.

Помешкання, які окупанти відбирають у місцевих, використовують для розселення завезених окупаційних військ та російського населення, зокрема вчителів та лікарів.

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Наші люди, коли виїжджали, не хотіли з ними колаборувати. До того ж, їм потрібна була картинка для російського телебачення. Аби показати російських людей під виглядом місцевих мешканців, які б розповідали, як вони сильно чекали на росіян, своїх "асвабадітєлєй",

– пояснила Аліса Сисоєва.

Відтак для російського населення стало щасливим "лотерейним білетом" переїхати в окуповані українські міста, як-от Бердянськ чи Мелітополь, де неподалік море та красива інфраструктура. Оскільки завозять росіян з "глибинок" країни-агресорки Росії, де немає асфальту та належних умов для комфортного життя.

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