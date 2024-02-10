Ворог запустив кілька груп "Шахедів": яким областям загрожують

У Повітряних силах попередили про запуск ударних дронів увечері 10 лютого. Де зараз летять "Шахеди" – розкаже 24 Канал.

24 Канал нагадує: якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття! Не нехтуйте своєю безпекою!

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Де зараз летять "Шахеди"