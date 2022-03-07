Ворог завдав ракетний удар по селу Тузли з моря

Росіяни продовжують атакувати українські населені пункти. Цього разу окупанти обстріляли Одещину.

Щодо населених пунктів, які знаходяться поруч, інформацію уточнюють. Наразі немає даних про постраждалих.

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Росіяни обстріляли село на Одещині

Село Тузли ворог обстріляв з моря. Йдеться про ракетний удар. Окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури.

Ворог все одно буде покараний, бо існує закон людський і Закон Божий. Тримаймося! Боронімо рідну землю,

– додав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Повідомлення про обстріл села Тузли: дивитися відео

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