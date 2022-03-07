Ворог завдав ракетний удар по селу Тузли з моря
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Росіяни продовжують атакувати українські населені пункти. Цього разу окупанти обстріляли Одещину.
Щодо населених пунктів, які знаходяться поруч, інформацію уточнюють. Наразі немає даних про постраждалих.
Зверніть увагу У Маріуполі приміщення СММ ОБСЄ постраждали від обстрілу окупантів: що буде далі
Росіяни обстріляли село на Одещині
Село Тузли ворог обстріляв з моря. Йдеться про ракетний удар. Окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури.
Ворог все одно буде покараний, бо існує закон людський і Закон Божий. Тримаймося! Боронімо рідну землю,
– додав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Повідомлення про обстріл села Тузли: дивитися відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!