Ворог завдав удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини, – ОВА
Джерело:Олег Кіпер
Вдень 4 липня ворог атакував Одещину. У обласній ОВА поділилися деталями.
Олег Кіпер розповів, що, на жаль, не обійшлося без жертв. Внаслідок цинічного удару по портовій інфраструктурі загинула одна людина.
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Удар по Одеському району
Ворог завдав ракетного удару по Одеському району. Під ударом – цивільна портова інфраструктура. Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено,
– написав Кіпер.
Окрім цього, зазначається, що пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.
Відомо, що вибухи в Одесі пролунали близько 16:41. За три хвилини до цього Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку Одеської області.
Зокрема, зазначалося про особливу небезпеку для жителів Чорноморська. Моніторингові пабліки писали, що вибухи пролунали саме там. Монітори зазначили, що ворожий розвідувальний БпЛА коригує вогонь балістики.