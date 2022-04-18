Ворог завершує створення наступального угруповання на Сході

Росія завершує створення наступального угруповання на Сході України. Зараз на території України задіяли 87 батальйонних тактичних груп.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, при цьому ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів. Робить він це по об'єктах критичної інфраструктури та будинках цивільних мешканців.

До теми Росіяни намагаються встановити повний контроль над Маріуполем: куди ще кидають основні зусилля

На Донецькому напрямку ворог поповнює запаси

На Донбасі росіяни сконцентрували основні зусилля на Лимані, Кремінній, Попасній та Рубіжному. Також окупанти намагаються встановити повний контроль над містом Маріуполь. Штурмові дії сили противника проводили в районах населених пунктів Новотошківське, Авдіївка та Мар’їнка. Проте успіху в цьому російські військові не досягли.

На Донецькому напрямку противник відновлює боєздатність, для цього росіяни активно поповнюють свої запаси. Також вони продовжують обстріл Сіверська та Покровського.

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