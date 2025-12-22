Ми їх вибили, – генерал армії прокоментував неочікуваний захід росіян на Сумщину

Росіяни вторглися в село Грабовське на Сумщині. Багато місяців такої активності ворога на кордоні не було. Спостерігались поодинокі атаки, противник намагався приспати увагу Сил оборони України.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що противник хотів неочікувано зайти на територію Сумської області, як це відбулося цими днями.

Дивіться також Новий російський прорив на Сумщину, ворог у Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Дії росіян на Сумщині – провокація

Місцеві ЗМІ повідомляли, що російські окупанти зайшли не лише в Грабовське, а й в сусіднє село Рясне. В Грабовському тривають бої тактичного рівня.

З Рясного ми їх вибили. В Грабовському ситуація така, що вони заходять, ми контратакуємо, завдаємо вогневого удару. Це тактичний провокаційний момент. Поки що немає великих сил і засобів для атак. Але наші війська тримають позиції, уражають по тих ДРГ, які заходять,

– озвучив Маломуж.

Де розташоване Грабовське і Рясне: дивіться на карті

Генерал армії зазначив, що сьогодні більш системно противник намагається діяти на іншій ділянці фронту – на Харківщині в двох локаціях: у районах Вовчанська, Куп'янська. Там, з його слів, вже дійсно є спроба росіян пройти вглиб української оборони.

Там СОУ вдаряють по ворожій логістиці, а потім по піхотних групах ворога. На деяких ділянках російські солдати рухають по одному, прикриваючись туманом, розвідують вогневі точки СОУ, врешті гинуть від ударів українських оборонців.

"А інші вже завдають ударів по наших оборонних позиціях дронами й артилерією, тому що ті, хто йшли попереду і загинули, просвітили наші пункти ведення бойових дій. Зараз триває складна бойова робота в цих регіонах", – підсумував Маломуж.

Яка зараз ситуація на Сумщині?