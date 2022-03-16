Ворог зазнав значних втрат під Маріуполем і змушений залучати резерви морської піхоти

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на кінець доби 15 березня. Серед іншого там мовиться і про складну ситуацію під Маріуполем.

Маріуполь перебуває в облозі. Але війська російських окупантів зазнають втрат та шукають резерви.

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Зведення Генштабу СЗУ: під Маріуполем ворог зазнав відчутних втрат

За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на 15 березня на фронтах протистояння російському агресору найгіршою ситуація залишається у районі Маріуполя.

Там противник намагається блокувати місто як на західній, так і східній околицях.

А проте – зазнає значних втрат.

У ЗСУ зауважили, що окупанти зараз змушені вводити резерви – зокрема, зі складу 810 окремої бригади морської піхоти російської армії.

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