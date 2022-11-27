Удар по об'єкту ворога у Сватовому та шалені втрати окупантів на Луганщині: головне з Генштабу

Окупанти продовжують зазнавати шалених втрат у розв'язаній ними ж війні в Україні. Наразі ворог намагається переміщувати особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів.

Про актуальну ситуацію на фронті станом на вечір 27 листопада доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворогу не вистачає живої сили

У Генштабі попередили, що очікується посилення угруповання військ окупантів, що діє на тимчасово окупованих територіях України. Станеться це шляхом перекидання окремих підрозділів з території Білорусі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії наші військові вже ліквідували понад 87 тисяч загарбників . За добу "друга армія світу" скоротилася ще на 600 осіб.

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська.

Окупанти продовжують ракетний терор

Ворог завдав 4 ракетні удари по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України,

– додали у Генштабі.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії. На Куп'янському напрямку противник веде оборону.

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

Досягнення ЗСУ за добу

У Генштабі підтвердили ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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