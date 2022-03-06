Ворог зазнає втрат і ухиляється від прямого вогняного контакту із ЗСУ

Вже одинадцяту добу Україна героїчно бореться за свою землю, протидіючи російським загарбникам. Ворог зазнає втрат та ухиляється від прямого вогняного контакту зі Збройними силами.

У Генштабі зазначили, що розпочалася одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Читайте також ЗСУ захопили приблизно 30 одиниць ворожої техніки: окупанти втікають і покидають її

Росіяни ухиляються від прямого вогняного контакту із ЗСУ

Збройні сили та підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, де

відбивають наступ ворога, завдаючи йому максимальних втрат,

не допускають вторгнення росіян в глибину,

створюють сприятливі умови для розгрому рашистів і відновлення контролю за втраченими територіями,

здійснюють відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!