Ворог зазнає втрат і ухиляється від прямого вогняного контакту із ЗСУ
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Вже одинадцяту добу Україна героїчно бореться за свою землю, протидіючи російським загарбникам. Ворог зазнає втрат та ухиляється від прямого вогняного контакту зі Збройними силами.
У Генштабі зазначили, що розпочалася одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
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Росіяни ухиляються від прямого вогняного контакту із ЗСУ
Збройні сили та підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів.
Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, де
- відбивають наступ ворога, завдаючи йому максимальних втрат,
- не допускають вторгнення росіян в глибину,
- створюють сприятливі умови для розгрому рашистів і відновлення контролю за втраченими територіями,
- здійснюють відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.
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