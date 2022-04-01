Ворог здійснив спробу наступу в районі Олександрівки, що на межі Херсонщини та Миколаївщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових на півдні України. Ворог здійснив спробу наступу в районі Олександрівки.

Окупанти хотіли покращити тактичне положення

У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти вели вогонь по позиціях українських військових. Російський ворог під час обстрілу застосував артилерію.

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Повідомляється, що окупанти намагалися провести наступальні дії у напрямку Олександрівки. У планах російських військових було покращення тактичного положення.

Село Олександрівка розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. З метою покращення тактичного положення ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

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