Росіяни здійснюють штурм у напрямку Слов'янська та закріпився в Лозовому
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська намагаються проводити штурм Слов’янська, українські захисники намагаються відтиснути ворога. Однак росіяни закріпились у Лозовому, що на Харківщині.
Росіяни штурмують Слов'янськ
Про ситуацію на Донецькому та і Таврійському напрямках повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні.
Увага Окупанти проводять тренування ППО неподалік українських кордонів, – Генштаб ЗСУ
Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов'янськ, закріпився в населеному пункті Лозове,
– йдеться у повідомленні.
Перегрупування та підготовка до наступу
Також у ЗСУ повідомили, що противник продовжує закріплювати позиції у районах Зеленої Долини та Кремінної. Зокрема, росіяни здійснюють перегрупування та підготовку до наступальних дій.
До слова, у Генштабі заявили, що наразі особовий склад окремої групи російських військ у Придністров'ї функціонує у повсякденному режимі. Однак територію ще можуть використати для агресії проти України.
До теми – Росія офіційно заявила, що хоче окупувати Схід та Південь України: дивитись відео