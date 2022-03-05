Ворог знищив промислове виробництво й обстріляв житловий сектор в Охтирці

Росіяни продовжують обстрілювати Охтирку, що на Сумщині. Загарбники 5 березня завдали ударів по промисловому виробництві та житловому сектору міста.

Ворог цинічно гатить по українських населених пунктах. Одним з об'єктів російських терористів стало місто Охтирка, що в Сумській області.

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Обстріли будинків і промислового виробництва Охтирки

Окупанти продовжують стирати Охтирку з лиця землі. Результати ворожого авіанальоту – били по житловому сектору і промисловому виробництву,

– зазначили в бригаді.

Там також оприлюднили фото того, як виглядає місто після атаки ворога.

Охтирка після обстрілів росіян: Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Зауважимо, під вечір 5 березня росіяни перестали гатити по Охтирці. Рятувальники та місцеві жителі цим скористалися та почали розбирати зруйновану орками ТЕЦ.

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