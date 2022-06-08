Ворог знищує Лисичанськ, вцілілих будівель там залишилося небагато, – Гайдай

Ворог після невдачі у Сєвєродонецьку взялися за Лисичанськ. Тепер саме його окупанти знищують нанівець. Вцілілих будівель там залишилося небагато.

Сумні деталі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська.

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Сєвєродонецьк російські окупанти не контролюють. А нові наступи та спроби захоплення міста успішно стримують ЗСУ. Тим часом ворог взявся за Лисичанськ. Окупанти знищують місто.

Обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, окупанти гатять хаотично.

Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено – вона в лікарні у Чернівцях,

– сказав Гайдай.

Він додав, що Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Найбільші руйнації зафіксували у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено понад 25 будинків. А 7 червня ворог без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти.

Що слід знати про боротьбу за Сєвєродонецьк

Російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк ще наприкінці травня. Ввечері 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста. Попри те, що Сєверодонецьк був одним з найбільш напружених напрямків боротьби, захисники Збройних Сил України намагалися встановити повний контроль над містом.

За словами Олексія Арестовича, українські військові 2 червня провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Після цього вони почали активно нищити там російських окупантів. Нашим воїнам вдалося втягнути ворога у місто, нібито "здавши" його. Так, росіяни опинилися у пастці.

7 червня стало відомо, що ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Проте в українських захисників є успіхи. Наші Збройні Сили закріпилися й тримають місто, але бої не вщухають. Росіяни кидають все нові й нові сили.

Яка ситуація на Донбасі

Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищивши:

3 танки,

5 артилерійських систем,

2 бойові броньовані машини,

13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10". За даними Генерального штабу ЗСУ, особовий склад противника деморалізований. Росіяни відмовляються воювати, їх повертають з Луганської області на територію Росії.

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