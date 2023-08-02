Ворог знову атакував "Шахедами" Одещину: у портах Дунаю виникли пожежі

У ніч проти 2 серпня російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони спрямували безпілотники на південь регіону.

Є пошкодження на деяких об’єктах. Зараз на місці працюють усі відповідні служби.

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Деталі нічної атаки на Одещині

Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, також пошкоджено елеватор.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби.

Зауважимо, що даних про постраждалих не надходило. Остаточні результати бойової роботи будуть від військового командування.

В ОК "Південь" підтвердили, що нічна атака безпілотниками типу "Shahed-136", випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області. Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

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У Києві сталося падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі.

Згодом стало відомо, що у Солом’янському районі Києва є пошкодження нежитлового приміщення. У Святошинському після падіння уламків БпЛА горить дерево. Віталій Кличко повідомив, що жертв і потерпілих немає.

Також зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі Києва. Частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення.

У КМВА повідомили, що групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами й засобами ППО усі повітряні цілі (понад 10 БпЛА) своєчасно виявлені та знищені. Зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань.

Нагадаємо, що напередодні 1 серпня окупанти пустили дрони-камікадзе по Харкову. Один БпЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа.

Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.

Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов повідомив, що атака "Шахедами" у такій кількості – це вперше. До цього це були переважно С-300. Зараз кількість дронів, які атакували Харків, встановлюють. Попередньо відомо, що було 5 – 7 безпілотників.