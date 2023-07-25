Ворог знову атакує "Шахедами": у Києві працює ППО, у частині областей – повітряна тривога

Пізно вночі 25 липня у Києві та ще кількох областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти знову запустили свої безпілотники типу "Шахед".

24 Канал закликає негайно пройти в укриття і перебувати там до відбою. Адже це може врятувати вас та ваших близьких від небезпеки.

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Ворог знову атакує "Шахедами"

Запоріжжя, Харківщина – відбої.У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації у Харківській та Запорізькій областях. У решті регіонів, де оголошено тривогу – загроза БпЛА.У Київській ОВА підтвердили рух ворожих безпілотників та роботу ППО в області.У Тернопільській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".У Повітряних силах попередили про небезпеку для Рівненської та Хмельницької областей. Там небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.У Вінницькій області – повітряна тривога через рух БпЛА типу "Шахед".В Одеській області – відбій повітряної тривоги.У Житомирській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".У Повітряних силах повідомили, що у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях – відбій загрози БпЛА.Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що в області, на підступах до Києва працює ППО. Він закликав перебувати в безпеці до відбою повітряної тривоги.Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області – відбій повітряної тривоги.

02:02 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Київська;

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

АР Крим;

місто Київ.



Повітряна тривога 25 липня / Скриншот 24 Каналу

Повітряну тривогу оголосили й в Києві. Там також загроза БпЛА типу "Шахед". Також тривогу оголосили й в Миколаївській області.У Київській області також повітряна тривога. Повітряні сили попередили про "Шахеди" в області.На Сході України загроза застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.У Дніпропетровській області також повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про небезпеку російських БпЛА.Повітряні сили повідомили про тривогу у Чернігівській області через застосування росіянами "Шахедів".У Повітряних силах оголосили тривогу в Кіровоградській області. Повідомляли про загрозу ударних БпЛА типу "Шахед".