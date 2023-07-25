Ворог знову атакує "Шахедами": у Києві працює ППО, у частині областей – повітряна тривога
25 липня 2023, 01:47Читать новость на русском
Пізно вночі 25 липня у Києві та ще кількох областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти знову запустили свої безпілотники типу "Шахед".
24 Канал закликає негайно пройти в укриття і перебувати там до відбою. Адже це може врятувати вас та ваших близьких від небезпеки.
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Ворог знову атакує "Шахедами"04:22 Запоріжжя, Харківщина – відбої.04:14 У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації у Харківській та Запорізькій областях. У решті регіонів, де оголошено тривогу – загроза БпЛА.03:36 У Київській ОВА підтвердили рух ворожих безпілотників та роботу ППО в області.03:01 У Тернопільській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".02:52 У Повітряних силах попередили про небезпеку для Рівненської та Хмельницької областей. Там небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.02:37 У Вінницькій області – повітряна тривога через рух БпЛА типу "Шахед".02:31 В Одеській області – відбій повітряної тривоги.02:26 У Житомирській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".02:23 У Повітряних силах повідомили, що у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях – відбій загрози БпЛА.02:19 Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що в області, на підступах до Києва працює ППО. Він закликав перебувати в безпеці до відбою повітряної тривоги.02:12 Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області – відбій повітряної тривоги.
02:02 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- АР Крим;
- місто Київ.