Ворог знову атакує "Шахедами": у Києві працює ППО, у частині областей – повітряна тривога

25 липня 2023, 01:47
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Пізно вночі 25 липня у Києві та ще кількох областях пролунав сигнал повітряної тривоги. Окупанти знову запустили свої безпілотники типу "Шахед".

24 Канал закликає негайно пройти в укриття і перебувати там до відбою. Адже це може врятувати вас та ваших близьких від небезпеки.

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Ворог знову атакує "Шахедами"

04:22 Запоріжжя, Харківщина – відбої.04:14 У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації у Харківській та Запорізькій областях. У решті регіонів, де оголошено тривогу – загроза БпЛА.03:36  У Київській ОВА підтвердили рух ворожих безпілотників та роботу ППО в області.03:01 У Тернопільській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".02:52 У Повітряних силах попередили про небезпеку для Рівненської та Хмельницької областей. Там небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.02:37 У Вінницькій області – повітряна тривога через рух БпЛА типу "Шахед".02:31 В Одеській області – відбій повітряної тривоги.02:26 У Житомирській області – повітряна тривога. Загроза атакою БпЛА типу "Шахед".02:23 У Повітряних силах повідомили, що у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях – відбій загрози БпЛА.02:19 Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що в області, на підступах до Києва працює ППО. Він закликав перебувати в безпеці до відбою повітряної тривоги.02:12 Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області – відбій повітряної тривоги.

02:02 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України: 

  • Одеська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • АР Крим;
  • місто Київ.


Повітряна тривога 25 липня / Скриншот 24 Каналу

01:57 Повітряну тривогу оголосили й в Києві. Там також загроза БпЛА типу "Шахед". Також тривогу оголосили й в Миколаївській області.01:42 У Київській області також повітряна тривога. Повітряні сили попередили про "Шахеди" в області.01:39 На Сході України загроза застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.00:38 У Дніпропетровській області також повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про небезпеку російських БпЛА.00:26 Повітряні сили повідомили про тривогу у Чернігівській області через застосування росіянами "Шахедів".00:22 У Повітряних силах оголосили тривогу в Кіровоградській області. Повідомляли про загрозу ударних БпЛА типу "Шахед".
Автор: Владислав Кравцов