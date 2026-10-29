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24 Канал Новини України Ворожі БпЛА знову атакують українські міста, оголошено ще й балістичну загрозу: де небезпечно
29 жовтня, 22:40
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Ворожі БпЛА знову атакують українські міста, оголошено ще й балістичну загрозу: де небезпечно

Катерина Мілєніна

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак.

Де зараз рухаються ворожі цілі?

 

22:43, 29 жовтня

Ще балістика на Київ!

22:41, 29 жовтня

2 балістичні ракети на Київ!

22:40, 29 жовтня

Балістична ракета через Чернігівщину!

22:40, 29 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!

22:32, 29 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.

22:12, 29 жовтня

Київщина: ще один реактивний БпЛА в напрямку Березані.

22:09, 29 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Бородянки.

22:05, 29 жовтня

Лівобережний масив.

22:05, 29 жовтня

Реактивний БпЛА через Бровари на схід Києва.

22:00, 29 жовтня

Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове

21:34, 29 жовтня

Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль.

21:28, 29 жовтня

Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки.

21:18, 29 жовтня

Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів.

21:13, 29 жовтня

На Глеваху.

21:05, 29 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку

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