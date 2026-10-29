Ворожі БпЛА знову атакують українські міста, оголошено ще й балістичну загрозу: де небезпечно

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак.

Де зараз рухаються ворожі цілі?