Ворожі БпЛА знову атакують українські міста, оголошено ще й балістичну загрозу: де небезпечно
Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.
24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак.
Де зараз рухаються ворожі цілі?
Ще балістика на Київ! 2 балістичні ракети на Київ! Балістична ракета через Чернігівщину! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу. Київщина: ще один реактивний БпЛА в напрямку Березані. Реактивний БпЛА в напрямку Бородянки. Лівобережний масив. Реактивний БпЛА через Бровари на схід Києва. Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль. Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки. Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів. На Глеваху. Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку
Ще балістика на Київ!
2 балістичні ракети на Київ!
Балістична ракета через Чернігівщину!
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!
Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.
Київщина: ще один реактивний БпЛА в напрямку Березані.
Реактивний БпЛА в напрямку Бородянки.
Лівобережний масив.
Реактивний БпЛА через Бровари на схід Києва.
Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове
Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки.
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів.
На Глеваху.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку