Ворог зранку запустив ударні БпЛА та ракети: у кількох областях прогриміли вибухи

3 липня 2024, 08:50
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Росія не перестає атакувати Україну ударними безпілотними літальними апаратами. У частині областей через це оголошено повітряну тривогу.

Росія з самого ранку 3 липня почала запускати проти України "Шахеди". 24 Канал слідкує за ситуацією.

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09:24, 03 липня

Дніпро під ударом

Моніторингові канали пишуть, що місто атакували близько 4 крилатих ракет та 4 БпЛА.

09:20, 03 липня

Ще одна ракета

Повітряні сили пишуть про рух ракети через Запоріжжя у напрямку Павлограда або Дніпра.

09:16, 03 липня

Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики із північного сходу.

09:09, 03 липня

Вибухи у Запоріжжі

У Запоріжжі чули вибухи.

09:06, 03 липня

Ракета у напрямку Дніпра.

09:02, 03 липня

Ракета на Полтавщину

Моніторингові канали пишуть про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Полтавської області.

08:59, 03 липня

Ще 4 БпЛА у напрямку Дніпра.

08:50, 03 липня

У Дніпрі працює ППО.

08:48, 03 липня

Група БпЛА на Дніпро

Повітряні сили написали про групу БпЛА у напрямку Дніпра.

08:37, 03 липня

4 БпЛА рухаються через Кам'янський район курсом на Дніпровський район.

08:36, 03 липня

Актуальна карта тривог

Станом на 8:35 у кількох областях оголошено повітряну тривогу. 

08:35, 03 липня

Вибухи у Херсоні

Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Херсоні. 

08:32, 03 липня

3 БпЛА з Баштанського району Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.
Курс – північно-західний.

08:30, 03 липня

Ворожі БпЛА на Півдні

Зафіксовано рух ворожих БпЛА:

  • група ударних дронів з Кіровоградської у напрямку Дніпропетровської області!
  • група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

Автор: Вікторія Кульженко