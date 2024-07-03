Ворог зранку запустив ударні БпЛА та ракети: у кількох областях прогриміли вибухи

Росія не перестає атакувати Україну ударними безпілотними літальними апаратами. У частині областей через це оголошено повітряну тривогу.

Росія з самого ранку 3 липня почала запускати проти України "Шахеди". 24 Канал слідкує за ситуацією.

Дивіться також Росіяни заявили про атаку дронів на кілька областей, серед них – Московська