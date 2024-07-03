Ворог зранку запустив ударні БпЛА та ракети: у кількох областях прогриміли вибухи
Росія не перестає атакувати Україну ударними безпілотними літальними апаратами. У частині областей через це оголошено повітряну тривогу.
Росія з самого ранку 3 липня почала запускати проти України "Шахеди". 24 Канал слідкує за ситуацією.
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Моніторингові канали пишуть, що місто атакували близько 4 крилатих ракет та 4 БпЛА. Повітряні сили пишуть про рух ракети через Запоріжжя у напрямку Павлограда або Дніпра. Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики із північного сходу. У Запоріжжі чули вибухи. Ракета у напрямку Дніпра. Моніторингові канали пишуть про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Полтавської області. Ще 4 БпЛА у напрямку Дніпра. У Дніпрі працює ППО. Повітряні сили написали про групу БпЛА у напрямку Дніпра. 4 БпЛА рухаються через Кам'янський район курсом на Дніпровський район. Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Херсоні. 3 БпЛА з Баштанського району Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини. Зафіксовано рух ворожих БпЛА:
Дніпро під ударом
Ще одна ракета
Вибухи у Запоріжжі
Ракета на Полтавщину
Група БпЛА на Дніпро
Актуальна карта тривог
Вибухи у Херсоні
Курс – північно-західний.
Ворожі БпЛА на Півдні
Моніторингові канали пишуть, що місто атакували близько 4 крилатих ракет та 4 БпЛА.
Повітряні сили пишуть про рух ракети через Запоріжжя у напрямку Павлограда або Дніпра.
Моніторингові канали пишуть про загрозу балістики із північного сходу.
У Запоріжжі чули вибухи.
Ракета у напрямку Дніпра.
Моніторингові канали пишуть про рух керованої авіаційної ракети у напрямку Полтавської області.
Ще 4 БпЛА у напрямку Дніпра.
У Дніпрі працює ППО.
Повітряні сили написали про групу БпЛА у напрямку Дніпра.
4 БпЛА рухаються через Кам'янський район курсом на Дніпровський район.
Місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи у Херсоні.
3 БпЛА з Баштанського району Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА: