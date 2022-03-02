Ворог зрозумів, що "легкої прогулянки" не вийшло та намагається уникати зіткнень, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Тим часом російські військові намагаються втримати боєздатність своїх підрозділів.
Про це зазначили у Генштабі ЗСУ. Російські військові вже зрозуміли, що "легкої прогулянки" у них не буде.
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Ворог уникає зустрічей з цивільними мешканцями, – Генштаб
Противник намагається уникати прямих зіткнень не тільки з українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон,
– пишуть у Генштабі.
Також у ЗСУ кажуть, що на території України перестає діяти проросійська пропаганда. Тобто самі "визволителі" усвідомлюють, що їх на українській території ніхто не чекав.
У Генштабі запевнили, що ворог деморалізований. Росіяни продовжують нести втрати в техніці та особовому складі.