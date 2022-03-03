Ворога чекає багато сюрпризів, – Арестович про чернігівський та сумський напрямки

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам. Вони контролюють переміщення ворога та готують для нього багато сюрпризів на чернігівському та сумському напрямках.

Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він надав оперативну інформацію щодо воєнних дій в Україні станом на ранок 3 березня.

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На окупантів чекають сюрпризи

Арестович зазначив, що українцям слід вірити у ЗСУ, адже з військової точки зору наші захисники роблять справжні дива. На чернігівському та сумському напрямках наші бійці зупинили загарбників.

Окремі частини та підрозділи противника зараз намагаються зміститися у ті райони та шляхи, які не зайняті Збройними силами України, і висунутися у бік Києва з північно-східного напрямку,

– додав радник ОП.

Арестович наголосив, що ЗСУ знають про такі їхні наміри, тож ситуація контрольована. Окупантів там чекає багато сюрпризів від українського війська.

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