Ворога не пустять ні на крок до Запорізької АЕС
Джерело:"Енергоатом"
Російські війська 2 березня під'їхали до Енергодару і прямують до блокпоста міста. Місцеві мешканці готові дати відсіч ворогу.
2 березня в Енергодарі люди зібралися на мітинг проти ворога.
Більше про це В Енергодарі вийшли на масовий мітинг проти ворога: промовисті фото та відео
Представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоби не пропустити армію Росії.Зверніть увагу! Запорізька АЕС – найбільша атомна станція Європи.
В "Енергоатомі" наголосили, що ЗАЕС та місто під надійною охороною.
Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч о 15:00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь-якої миті,
– сказали в "Енергоатомі".
Відомо, що ворог зосередив приблизно 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка. Відступати наразі підрозділам Росії нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі – Запорізької АЕС. Окупанти хочуть цинічно прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!