У ворога проблема у зоні ООС: мали йти війська з Бєлгорода, але не вистачає палива, – Арестович

У зоні ООС тривають запеклі бої – наразі це основний напрямок ворога, саме сюди росіяни намагаються перекинути усі сили. Однак у них виникли певні проблеми – підмога з Бєлгорода затримується – війська залишились без палива.

Про це розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Основна проблема у нас зона ООС. Якраз туди мали йти війська з Бєлгорода. Вони йдуть з півночі, в Бєлгороді мали б укомплектуватись зброєю, паливом, доформовувалися і перекидати сили на зачистку Ізюму. Але в Бєлгороді якась Чорнобаївка, там щось відбувається: чомусь вони постійно залишаються без палива і боєприпасів,

– зазначив Арестович.

Вибух у Бєлгороді: що про це відомо

Бєлгород – це російське місто, розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Зранку 1 квітня тамтешні ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі.

Місцеві рятувальники заявили про щонайменше 2 постраждалих. Губернатор спробував звинуватити у цьому "українські гелікоптери, які зайшли на територію Росії".

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна тут – ні до чого. Згодом у Білому домі нагадали, що у цій війні – лише один агресор.

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