Ворога відсунули від Золотого, а у Лисичанську та Сєвєродонецьку 6 загиблих

Унаслідок ворожих атак Лисичанська та Сєвєродонецька загинули 6 мирних жителів. ЗСУ водночас вдалося витіснити росіян із Золотого.

Кількість обстрілів з боку російських окупантів зростає кожного дня. Про наслідки повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 17 червня.

До теми ЗСУ відбили ворожий штурм біля Золотого та змусили ворога втікати

Наступ ворога відбили біля Золотого

Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов,

– пише Сергій Гайдай.

Тим часом бої за Сєвєродонецьк тривають. Відомо, що за добу 16 червня росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки. Також загарбники завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

У Лисичанську та Сєвєродонецьку 6 загиблих

Минулої доби росіяни завдали ракетного авіаудару по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська. Внаслідок ракетної атаки, за попередніми даними, загинуло вже 3 людей Ще 7 мирних жителів госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості.

Ще одним ударом авіацією окупанти знищили будівлю профілакторію. Там теж могли бути люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий житель. У старих районах Сєвєродонецька окупанти вбили ще двох людей. Це були мати із сином.

Наслідки ворожих обстрілів га Луганщині / Фото Сергія Гайдая

Ситуація на Донбасі за даними Генштабу

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати підрозділи ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Він завдав авіаудару по Устинівці. Тривають бої за повний контроль над Сєвєродонецьком. Росіяни переміщують туди додаткові підрозділи реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку активних дій не було.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили ворожий штурм у напрямку Золотого. Ворог був змушений відійти. Загарбники спробували просуватися в напрямку Василівки та Берестового, але згодом втекли.

На Авдіївському та Курахівському напрямках активних наступальних дій не було. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

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