У Криворізькому районі ворог поцілив по залізниці: руйнування колосальні

Уранці 27 листопада, під час повітряної тривоги, поблизу Кривого Рогу прогриміли вибухи. Вороги завдали ракетного удару по одному з об'єктів транспортної інфраструктури.

Про це розповів начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в ефірі телемарафону. За його словами, жертв, на щастя, немає.

Читайте також "День тут – як місяць в Афганістані": на війні в Україні б'ють рекорди по артилерії

2 ракети влучили в колію поблизу Кривого Рогу

Стало відомо, що під обстріли потрапила Лозуватська громада, що в Криворізькому районі. Від вибухів ніхто не постраждав, проте руйнування дуже складні, каже Євген Ситниченко.

Зранку 27 листопада 2 ворожі ракети влучили в місцеву залізницю. Голова Криворізької РВА зазначив, що колія ще довгий час не працюватиме, адже її відновлення буде тривалим.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило дахи та вікна сусідніх будинків. Наразі місцева влада оцінює завдані збитки. Про деталі повідомлять згодом.

Зверніть увагу У Повітряних силах прокоментували можливість нових масованих обстрілів

Окупанти обов'язково поплатяться за свої злочини: свіжі втрати ворога станом на 27 листопада

Ворогів – 87 310 (+600);

(+600); танків – 2 905 (+4);

(+4); бойових броньованих машин – 5 856 (+8),

(+8), артилерійських систем – 1 897 (+1),

(+1), РСЗВ – 395 (+0),

(+0), засобів ППО – 209 (+0),

(+0), літаків – 278 (+0), гелікоптерів – 261 (+0),

(+0), гелікоптерів – (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

(+1), крилатих ракет – 531 (+0),

(+0), кораблів / катерів – 16 (+0),

(+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),

(+6), спеціальної техніки – 163 (+0).

До теми – Який ракетний запас залишився у ворога: дивіться відео