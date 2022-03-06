Вороги зробили з Маріуполя блокадний Ленінград, – Геращенко

Російські війська окупували деякі українські територіїх та проводять там пропаганду. Зокрема, з Маріуполя вони зробити блокадний Ленінград.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у прямому ефірі телеканалу "Рада". Він підтвердив, що сьогодні в російських окупантів немає військових успіхів на Україні.

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За його словами, російські війська хотіли за три дні оточити Київ, але цього не було і не буде. Вони цього не зробили і з героїчним Харковом.

А сьогодні вони оточили Маріуполь і хочуть там досягти своїх військових успіхів. Вони зробили з Маріуполя блокадний Ленінград, тому що Путін і його війська – це фашистські війська,

– заявив Геращенко.

Радник міністра додав, що окупанти зробили пропаганду, що нібито вони "воїни-освободітєлі", але зараз всі російські солдати знають, що їх тут ненавидять. "Тому вони програють, і перемога буде за нами", – підсумував Геращенко.

Раніше Антон Геращенко проаналізував монолог Володимира Путіна, який тойн проголосив напередодні. І він свято переконаний, що вождь окупантів зараз нажаханий, а навколо нього назрівають бунти. Деталі – читайте у статті.

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