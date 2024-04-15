Крим – центр ваги, – екскомандувач ВМС назвав ключові напрямки у Чорноморському регіоні

Наші Сили оборони роблять все можливе для того, щоб зробити Чорноморський регіон безпечнішим. Екскомандувач ВМС Ігор Воронченко назвав ключові напрямки, які слід вжити.

Їх він озвучив у рамках другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи, передає 24 Канал. Воронченко розповів, яких кроків слід вжити, щоб протидіяти Росії у Чорноморському регіоні.

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Слід унеможливити ворогові нарощувати зусилля

Отже, що потрібно зробити безпосередньо у Чорноморському регіоні. На мій погляд, ми маємо зробити більшу зону А2, яка б забороняла нарощувати зусилля як з Каспійського моря, так і з інших судноплавних шляхів на материковій частині країни. Так, там є вирішальні точки, які потребують подавлення,

– наголосив він.

За його словами, мовиться про відповідне придушення комунікаційних шляхів, логістики та чутливих технологій, які б заважали Росії просуватися у будівництві нових засобів ураження та нових бойових систем.

Він наголосив, що це – ключовий напрямок. І він, за словами Воронченка, вимагає швидкого вирішення. Мовиться про визначення, яким способом діяти. Разом з тим екскомандувач ВМС зробив акцент на засобах ураження ворога.

Воронченко зазначив, що "нове – це добре забуте старе". Тож, є багато засобів морського ураження противника. Мовиться про торпеди, міни, які можуть застосовувати на дальніх кордонах, де Росія наразі домінує.

І, як я вже казав, це повинно мати комплексний характер поєднання нових способів та засобів застосування для того, щоб добитися якомога більшого ефекту, який спрацював би. Думаю, на населення Росії це мало впливає, тому що у них там "хвороба" дуже тяжка і, думаю, невиліковна,

– додав він.

Водночас Воронченко зауважив, що це могло б вплинути на ухвалення рішення стратегічного командування, військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Я думаю, вже всі прийшли до того, спільного знаменника, що Крим – це центр ваги. Вирішальні точки – це Кримський міст, кораблі чорноморського флоту, комунікації, енергосистема Криму. І ми маємо привести їх до того входу, коли з Криму все почалося, і Кримом все закінчиться. Тому що теперішній "цар" Росії без Криму – ніхто,

– підкреслив він.

Українські оборонці зазначають, що до середини липня 2024 року знищать Кримський міст. У матеріалі видання The Sun пишуть, що незаконну споруду, яку оцінюють у кілька мільярдів доларів, знищать ракетами Storm Shadow, морськими безпілотниками, а також за допомогою західних винищувачів F-16.