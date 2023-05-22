"Пекельна ніч" у Воронежі: спалахнув склад з пластиком – густий стовп диму видно на ціле місто

У Росії продовжують нехтувати правилами безпеки. Цього разу масштабна пожежа спалахнула у Воронежі. Кажуть, там палає склад з пластиком.

Причому полум'я надзвичайно сильне, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Правда, вогонь не видно з кожного куточка міста, чого не скажеш про багряний стовп диму. Саме те, що ми хотіли побачити перед сном.

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Спалахнула ціла будівля

За наявними даними, горить склад з пластиком на вулиці Цимлянській. Власне, через це у небо здіймається дим такого незвичного кольору. Відомо, що споруда палає по всій її площі у 250 квадратних метрів. ЗМІ розповідають, що на місце прибули пожежники. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється.

Рятувальники зазначили, що станом на 22:30 їм вдалося локалізувати вогонь. Втім, боротьба зі стихією триває. Язики полум'я продовжують пожирати все навколо. На місці працюють 29 пожежників, а також 8 одиниць техніки.

У Воронежі горить склад з пластиком: дивіться відео

Нагадаємо, що вкрай неспокійно було 22 травня у Бєлгородській області. Місцева влада повідомляла про буцімто "атаку ДРГ".

Що відомо про так звану "атаку ДРГ" у Бєлгородській області