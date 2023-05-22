"Пекельна ніч" у Воронежі: спалахнув склад з пластиком – густий стовп диму видно на ціле місто
У Росії продовжують нехтувати правилами безпеки. Цього разу масштабна пожежа спалахнула у Воронежі. Кажуть, там палає склад з пластиком.
Причому полум'я надзвичайно сильне, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Правда, вогонь не видно з кожного куточка міста, чого не скажеш про багряний стовп диму. Саме те, що ми хотіли побачити перед сном.
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Спалахнула ціла будівля
За наявними даними, горить склад з пластиком на вулиці Цимлянській. Власне, через це у небо здіймається дим такого незвичного кольору. Відомо, що споруда палає по всій її площі у 250 квадратних метрів. ЗМІ розповідають, що на місце прибули пожежники. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється.
Рятувальники зазначили, що станом на 22:30 їм вдалося локалізувати вогонь. Втім, боротьба зі стихією триває. Язики полум'я продовжують пожирати все навколо. На місці працюють 29 пожежників, а також 8 одиниць техніки.
У Воронежі горить склад з пластиком: дивіться відео
Нагадаємо, що вкрай неспокійно було 22 травня у Бєлгородській області. Місцева влада повідомляла про буцімто "атаку ДРГ".
Що відомо про так звану "атаку ДРГ" у Бєлгородській області
- Отже, з самого ранку 22 травня у Бєлгородській області була неабияка метушня. Там лунала "бавовна", чули роботу артилерії, сушею пересувалася бронетехніка, а небом – авіація.
- Згодом стало відомо, що буцімто без електроенергії залишилися села Гора-Поділ і Козинка. Зауважимо, що розташовані вони у Грайворонському окрузі.
- Також надійшла інформація, що до лікарні повезли заступника глави адміністрації Грайворона. За наявними даними, у нього поранена гомілка.
- Росія, у традиційній манері спробувала звинуватити у всьому Україну. Але відповідальність на себе за неспокій в області взяли російські добровольчі батальйони. Вони заявили, що проводять рейд прикордонних регіонів.
- У ГУР МО підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус спільно проводять операцію. Її мета – створення "смуги безпеки", яка дозволила б захистити мирне населення нашої держави від атак з боку країни-агресорки.