У Воронежі пролунав вибух у кафе: в заклад могли кинути гранату

У російському Воронежі пролунав вибух у кафе. Правоохоронці заявляють, що зловмисник міг кинути гранату всередину будівлі.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Про жертв та постраждалих внаслідок вибуху не повідомляли, передає 24 Канал.

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"Вибухове" кафе у Воронежі

Як стверджують у мережі, близько 03:00 1 квітня у воронезькому кафе "Чайхана Східний" пролунав вибух. Унаслідок цього вилетіли вікна.

Правоохоронці стверджують, що невідомий міг кинути гранату у будівлю кафе, яке розташоване на вулиці Леніна. Інформація про жертв та постраждалих не надходила. Водночас російська поліція припускає, що причиною вибуху міг стати конфлікт між власниками закладів. Місцеві стверджують, мовляв, власник "Чайхани" мав конфлікти з власниками інших закладів, тому хтось міг помститися.

Інша ж версія російських правоохоронців – хтось кинув гранату у кафе із "хуліганських спонукань".

Кафе у Воронежі після вибуху: дивіться відео

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