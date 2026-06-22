У Воронежі ракетами вдарили по заводу з виробництва електроніки для "Іскандерів" і Х-101
У понеділок, 22 червня, російський Воронеж опинився під ракетною атакою. Там сталося результативне влучання по заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101.
Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ.
Дивіться також Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту "Кавказ"
Що відомо про атаку на завод у Воронежі?
По ворожому об'єкту відпрацювали високоточні крилаті ракети повітряного базування.
Зверніть увагу! Це підприємство відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі, забезпечуючи виробництво електронних компонентів для ракетного озброєння.
Його продукція, зокрема, використовується в оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер".
У межах кооперації завод постачає електронну компонентну базу для різних видів ракетної техніки та систем протиповітряної оборони країни-агресорки. Серед продукції:
- елементи для блоків крилатих ракет Х-101;
- напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";
- електронні компоненти для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцир-С1".
У Генштабі підкреслили, що виготовлена на воронезькому заводі продукція використовується для виготовлення зброї, якою окупанти б'ють по українських містах.
Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність росії виробляти нові ракети,
– йдеться у повідомленні ГШ.
Зауважимо, що не менш результативними були удари Сил оборони по ворожих об'єктах у Криму. Зокрема, про наслідки атаки 21 червня розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Серед цілей були нафтобаза біля Керчі, радіолокаційні станції "Каста-2Е2" та "Небо-У", а також кілька газокомпресорних станцій у різних районах півострова.
За словами президента Володимира Зеленського, основна частина ударів припала на райони по обидва боки Кримського мосту. Після атак окупаційна влада була змушена запровадити низку обмежень.
Зокрема, 22 – 23 червня на півострові призупинили продаж пального, а також ввели додаткові обмеження для роботи громадського транспорту та окремих закладів.