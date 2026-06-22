У Воронежі ракетами вдарили по заводу з виробництва електроніки для "Іскандерів" і Х-101

У понеділок, 22 червня, російський Воронеж опинився під ракетною атакою. Там сталося результативне влучання по заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101.

Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту "Кавказ"

Що відомо про атаку на завод у Воронежі?

По ворожому об'єкту відпрацювали високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Зверніть увагу! Це підприємство відіграє важливу роль у російському військово-промисловому комплексі, забезпечуючи виробництво електронних компонентів для ракетного озброєння.

Його продукція, зокрема, використовується в оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер".

У межах кооперації завод постачає електронну компонентну базу для різних видів ракетної техніки та систем протиповітряної оборони країни-агресорки. Серед продукції:

елементи для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";

електронні компоненти для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцир-С1".

У Генштабі підкреслили, що виготовлена на воронезькому заводі продукція використовується для виготовлення зброї, якою окупанти б'ють по українських містах.

Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність росії виробляти нові ракети,

– йдеться у повідомленні ГШ.

Зауважимо, що не менш результативними були удари Сил оборони по ворожих об'єктах у Криму. Зокрема, про наслідки атаки 21 червня розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Серед цілей були нафтобаза біля Керчі, радіолокаційні станції "Каста-2Е2" та "Небо-У", а також кілька газокомпресорних станцій у різних районах півострова.

За словами президента Володимира Зеленського, основна частина ударів припала на райони по обидва боки Кримського мосту. Після атак окупаційна влада була змушена запровадити низку обмежень.

Зокрема, 22 – 23 червня на півострові призупинили продаж пального, а також ввели додаткові обмеження для роботи громадського транспорту та окремих закладів.