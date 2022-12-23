Кандидат на премію Дарвіна: у Воронежі чоловік вирішив підсвітити бензобак запальничкою
Росіянин у Воронежі самостійно заправляв пальним автомобіль. У якийсь момент він вирішив подивися у бак.
Відео поширили у російських соцмережах. Інцидент зафіксував реєстратор одного з автомобілів на заправці.
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Чоловік на відео самостійно заправляв автомобіль, підніс до бака запальничку – транспорт миттю спалахнув. Очевидець швидко поїхав із заправки, тому невідомо, як завершилась історія.
Росіянин на заправці: дивіться відео
Пожежі у Росії
Вранці 23 грудня у Москві загорілася військова частина. Вогонь охопив приблизно 200 кілометрів квадратних. Гасили пожежу приблизно 20 рятувальників. Обійшлось без постраждалих.
Крім цього, загорілася будівля столичного ОМОНу на вулиці Твардовського. Вогонь виник у приміщенні, де зберігали бронежилети для окупантів.
Також сьогодні загорівся військкомат у Саратовській області. Невідомі підпалили кімнату чергового. Пожежа не поширилася на інші приміщення. Наразі російські силовики шукають паліїв.
Загорівся навіть крейсер
На ремонтному заводі "Звездочка" у Мурманську перебував єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов". Там спалахнула пожежа. Спочатку окупанти заявляли про невелике займання, але згодом все заперечили.