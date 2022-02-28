Ворожі ДРГ працюють групами по 3-15 осіб: у формі ЗСУ, але з російськими бронежилетами
28 лютого 2022 , 01:32Читать новость на русском
Генштаб Збройних сил України повідомив про способи діяльності ворожих диверсійно-розвідувальних груп в Україні.
Росія намагається прорватися до Києва своїми військами. Окрім того, в українських містах працюють ворожі ДРГ.
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Збройні Сили ведуть систематичну боротьбу з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю.
Однак у деяких випадках їм вдалося захопити форму ЗСУ. Та вони змушені використовувати бронежилети як в російської армії, чим і видають себе.
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