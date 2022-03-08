Ворожі літаки скинули авіабомби на Суми: є загиблі і травмовані, серед них – діти

Росія після 23:00 7 березня знову атакувала Суми. Ворожі літаки скинули на місто авіабомби.

Про трагедію повідомив Дмитро Живицький – очільник Сумської ОВА. Він заявив, що 7 березня – гаряча та складна доба для міста та району.

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Живицький розповів, що вдень герої з тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Загинули четверо хлопців.

А після 23:00 Росія скинула на Суми авіабомби. Вони влучили у житлові квартали. Пошкоджені будинки.

Є загиблі і травмовані. Серед постраждалих – діти. Про яку війну і які правила загалом може мовитися, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення,

– наголосив голова ОВА.

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