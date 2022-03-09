Ворожі підрозділи інформаційної боротьби намагаються підірвати довіру до української влади

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Війна також триває на інформаційному фронті. Наразі підрозділи інформаційної боротьби Росії намагаються підірвати довіру до української влади.

Загарбникам дуже не подобається, що українці не зустрічають їх з квітами та вірять у ЗСУ та уряд. Тому вороги поширюють різноманітні фейки у соцмережах.

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Ворог хоче підірвати довіру до української влади

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо війни в Україні станом на 18:00 9 березня. Там зазначили, що російські окупанти – деморалізовані. Їхній психологічний стан стрімко погіршується.

Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали зберігати спокій, вірити у наших захисників та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

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