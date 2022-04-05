Ворожі "прильоти" у Краматорську: пошкоджено залізничне полотно
Джерело:фейсбук Олександра Гончаренка
У ніч з 4 на 5 квітня ворог знову обстріляв Краматорськ, що на Донеччині. Снаряди зруйнували крило місцевої школи. Також, як виявилось, пошкоджень зазнало і залізничне полотно.
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що наразі невідомий масштаб пошкоджень.
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Терміни ремонту наразі невідомі
Займаємось. За термінами поки що незрозуміло. Буде щось відомо докладніше – одразу повідомлю,
– написав Гончаренко.
Напередодні ворог обстріляв не лише Сєвєродонецьк, а й Авдіївку, Нью-Йорк та Мар'їнку. Окупанти гатили зі ствольної артилерії, "Градів" та танків.
Щодо Краматорська, то там значних пошкоджень зазнала місцева школа. Крило, де був розташований спортзал, знищило вщент. На місці працюють комунальні служби. Наразі кількість постраждалих невідома.
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