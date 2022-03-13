Ворожі ракети влучили в газорозподільчу станцію біля Ізюма: спалахнула велика пожежа

Вороги ввечері 12 березня знову обстрілювали Харківщину. Зокрема, ракети влучили в установку комплексної підготовки газу "Шебелинкагазвидобування", що знаходиться поблизу Ізюма. Через вибух спалахнула велика пожежа.

На момент прибуття рятувальників вже загорілася будівля операторної та газовий сепаратор. Бійці ДСНС помітили інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу.

До теми Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк і Рубіжне: палають квартири, приватні будинки й АЗС

Площа пожежі складала близько 300 квадратних метрів. Рятувальники перекрили усі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів і охолодили їх. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилась.

Дивіться відео пожежі на газорозподільчій станції біля Ізюму:



За попередніми даними, травмований 1 працівник підприємства, загиблих немає.



Наслідки пожежі на газороздільчій станції біля Ізюму / Фото ДСНС

Додамо, що вранці 12 березня росіяни завдали потужного удару по Василькову, зокрема в район військового аеродрому скинули щонайменше 6 ракет. У результаті ворожих атак був пошкоджений склад з боєприпасами, там детонували снаряди.

Важливо – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: