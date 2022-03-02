Ворожі винищувачі знову намагались завдати удару по Штабу Оборони Харківщини

Російські орки уже майже цілий тиждень бомбардують територію незалежної України. Складна ситуація, зокрема, на Харківщині.

Через неспроможність нікчемної армії Росії захопити Харків, кривавий агресор масово руйнує усе місто. Не залишилось жодного району, де б не пролунало бодай одного вибуху.

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Черговий обстріл Харкова

Нещодавно окупанти за допомогою винищувачів знову намагалися завдати удару по Штабу Охорони Харківщини. Український військовий та політичний діяч Костянтин Немічев надіслав відео з кадрами наслідків обстрілу.

Сьогодні Путін продовжує обстрілювати Харків і робити геноцид українського населення. Це – апокаліпсис 21 століття. Це – коли людина хоче довести щось війною, але вже "русскій мір" ніхто не хоче. Ми будемо оборонятись та звільняти Харків. Будемо давати відсіч і карати за порушення всіх людських законів,

– наголосив Немічев.

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