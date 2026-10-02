Удар БпЛА по енергооб'єкту на Полтавщині: без світла залишилися 6 тисяч споживачів

У Лубенському районі Полтавської області 2 жовтня ворожий безпілотник влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки без електропостачання тимчасово залишилися близько 6 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.

Що відомо про наслідки?

Влучання сталося по об'єкту енергетики в Лубенському районі. На місці удару одразу розгорнули роботу всі необхідні екстрені та ремонтні служби.

Енергетики невідкладно приступили до ліквідації пошкоджень і резервного перепідключення мереж, аби якнайшвидше відновити живлення у домівках громадян.

За попередніми даними фахівців, унаслідок ворожої атаки серед цивільного населення та працівників підприємства поранених чи загиблих немає.

Раніше ми також писали, що внаслідок російської атаки в ніч проти 2 жовтня на Рівненщині пошкоджено цивільне підприємство. Через пожежу в його приміщеннях рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До того ж, під ударом останнім часом майже постійно перебувають Київ та область. Зокрема, у столиці вночі 2 жовтня фіксували наслідки в Голосіївському районі. Відомо й про те, що в Дарницькому районі через атаку загинула одна людина, є й постраждалі.

Також під ударом опинився Південний міст. Переправа пошкоджена, через що там призупинили рух. Це, зі свого боку, спричинило суттєве ускладнення ситуації на дорогах столиці.