Ворожий дрон атакував автомобіль райради у Херсоні: поранено водія
Російські війська 6 січня з дрона атакували службове авто Корабельної районної ради, що у Херсоні. Відомо, що є постраждалий.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Романа Мрочко.
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Дрон атакував автомобіль райради у Херсоні
В понеділок, 6 січня, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про те, що російський дрон атакував автомобіль райради.
Ворог з дрона атакував службове авто Корабельної районної у місті Херсоні ради,
– ідеться в повідомленні.
На жаль, відомо, що є постраждалий. Мрочко повідомив, що поранено водія.
Він додав, що наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, що у Херсоні 5 січня під ворожий обстріл потрапила маршрутка. Так, відомо, що під російський обстріл у Дніпровському районі міста потрапив маршрутний автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.
На щастя, люди не травмувалися. Водночас посадовець зазначив, що громадський транспорт пошкоджено.