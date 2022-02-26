Ворожий дрон атакував корабель прикордонників: пристрій окупантів збили біля Чорноморська

Ворожий дрон атакував корабель Морської охорони. Корабель українських прикордонників – неушкоджений. Натомість дрон окупантів вже знищили.

Його збили на підльоті до Чорноморська. Про ці підсумки ночі на Чорному морі прикордонники розповіли приблизно о 6:20.

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Дрон намагався втекти на сушу

Корабель, на який здійснили атаку окупанти, називається "Григорій Куроп'ятніков". Його службовці помітили літальний апарат і одразу почали по ньому стріляти, та той кинувся втікати.

Після цього інформацію про апарат передали в ЗСУ. Безпілотник армії окупантів не надто далеко просунувся над сушею. Адже на його приліт із нетерпінням чекали наші службовці, які відкрили вогонь.

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Читайте текст допису Держприкордонслужби:

Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков» був атакований безпілотним літальним апаратом.

Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська.

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.