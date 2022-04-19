Ворожий літак, вертоліт, 4 безпілотники, ракета, 12 танків: в ООС похизувалися знищеною технікою

За добу на Луганському та Донецькому напрямках українські захисники успішно відбили 10 атак росіян та знищили чимало ворожої техніки.

Про успіхи на Південному напрямку повідомили військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил.

Увага ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Володимир", який коштує 4 мільйони доларів

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема українські захисники знищили :

2 танків,

одну артилерійську систему,

28 одиниць броньованої техніки

та 2 одиниці автомобільної техніки.

Перемоги в небі

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі над українським Донбасом збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,

– наголосили в ООС.

Крім того – танків Т-90 у складі збройних сил Росії вже немає: дивитись відео