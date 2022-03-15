Ворожий снаряд зніс пів будинку в Харкові: моторошні фото
15 березня 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Окупанти безжально обстрілюють житлові будинки в Харкові. 15 березня один з ворожих снарядів буквально зніс половину п’ятиповерхівки.
Ворожі снаряди пошкодили три невеликі п’ятиповерхові будинки в Харкові, де жили цивільні люди.
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Один з будинків буквально знищений: там зруйновані квартири з третього по п'ятий поверхи. На щастя, пожежі не було.
Рятувальники врятували 21 людину та евакуювали ще 12-ох. В ДСНС не повідомляли про жертв внаслідок цього обстрілу.
Окупанти обстріляли житловий будинок в Харкові / Фото ДСНС
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